الصراع الثلاثي والقمة النارية في واجهة جولتي تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020

تستطيع المنتخبات الكبيرة، التقدم خطوات هائلة نحو التأهل لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، من خلال مباريات الجولتين الخامسة، والسادسة بالتصفيات، على مدار الأسبوع المقبل.



وتسعى 7 منتخبات للمحافظة على العلامة الكاملة من خلال مواصلة الانتصارات، فيما يتطلع منتخب البرتغال، حامل اللقب، لتحقيق الفوز الأول له في التصفيات بعدما انتهت مباراتاه السابقتان بالتعادل.



وتقام مباريات الجولتين، بداية من الغد، وحتى الثلاثاء المقبل، كما تأتي الجولتان في منتصف طريق التصفيات المؤهلة ليورو 2020.



أزمة رفاق رونالدو



كان المنتخب البرتغالي، سقط في فخ التعادل في مباراتين متتاليتين على ملعبه ببداية مسيرته في التصفيات مع كل من أوكرانيا، وصربيا في آذار/مارس الماضي.



ويحل الفريق، ضيفا على صربيا يوم السبت، ثم يحل ضيفا على ليتوانيا يوم الثلاثاء، ضمن المجموعة الثانية.



ورغم تعادله في مباراتين، برهن الفريق على قدرته بالفوز في المباريات الحاسمة؛ حيث انتزع لقب النسخة الأولى لبطولة دوري أمم أوروبا على أرضه بالتغلب على سويسرا (3-1)، ثم على هولندا (1-0).



ويستطيع منتخب أوكرانيا، الذي يتصدر المجموعة بـ 10 نقاط أن يعزز صدارته للمجموعة على حساب مضيفه الليتواني يوم السبت.



مواجهة ألمانية هولندية نارية



ويخوض منتخب هولندا، واحدة من أصعب المباريات بالتصفيات حيث يحل ضيفًا على ألمانيا يوم الجمعة ضمن المجموعة الثالثة.



ويتطلع الفريق البرتقالي للثأر من هزيمته (2-3) أمام ألمانيا في أمستردام خلال آذار/مارس الماضي.



ويحتل منتخب هولندا، المركز الثالث بالمجموعة بـ 3 نقاط من مباراتين، ما يعني أنه لم تعد لديه فرصة للسقوط مجددًا في أي مباراة، لاسيما وأن منتخب أيرلندا الشمالية يتصدر المجموعة بـ12 نقطة من 4 انتصارات متتالية فيما يحتل المنتخب الألماني "مانشافت" المركز الثالث بـ 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية.



وبعد مباراته أمام هولندا في هامبورج، سيحل المانشافت ضيفًا على أيرلندا الشمالية في بلفاست يوم الإثنين.



وفي نفس المجموعة، يحل المنتخب البيلاروسي، ضيفًا على أستونيا بعد غد الجمعة.



صراع ثلاثي



وبعد 4 مباريات لكل فريق بالمجموعة الثامنة، تتزاحم منتخبات فرنسا، وتركيا، وأيسلندا على صدارة المجموعة بـ9 نقاط لكل منها.



ويتطلع منتخب فرنسا لفوز جديد على حساب ضيفه الألباني، يوم السبت، علما بأنه يخوض اختبار سهلا أيضا في الجولة التالية عندما يلتقي منتخب أندورا يوم الثلاثاء.



ويستضيف منتخب تركيا، الذي تغلب على فرنسا (2-0) في حزيران/يونيو الماضي، ثم خسر (1-2) أمام أيسلندا، أندورا يوم السبت، ثم يحل ضيفًا على مولدوفا يوم الثلاثاء.



وفي نفس المجموعة، يستضيف منتخب أيسلندا، مولدوفا، يوم السبت، ثم يحل ضيفًا على ألبانيا يوم الثلاثاء.



ويتصدر منتخب إيطاليا، المجموعة العاشرة بـ 12 نقطة من 4 انتصارات متتالية قبل مباراتيه على ملعبي منافسيه الأرميني، والفنلندي يومي الخميس، والأحد.



وفي نفس المجموعة، يستضيف منتخب فنلندا، صاحب المركز الثاني بـ 9 نقاط، اليونان (4 نقاط)، كما يلتقي المنتخب البوسني، مع ليشتنشتاين غدًا الخميس.



ويبرز منتخب إسبانيا، متصدر المجموعة السادسة ضمن الفرق التي حققت 4 انتصارات متتالية حتى الآن، قبل مباراته غدًا أمام مضيفه الروماني، ثم مباراته أمام ضيفه منتخب جزر فارو، يوم الأحد.



وفي نفس المجموعة، يُواجه منتخب النرويج مالطة غدًا الخميس، كما تحل السويد، ضيفة، على جزر فارو.



الإنجليز من أجل العلامة الكاملة



وبعد مشاركته بنهائيات بطولة دوري أمم أوروبا، خاض منتخب إنجلترا، مباراتين فقط بالتصفيات بالمجموعة الأولى، حقق فيهما الفوز على التشيك، ومونتنجرو، وسجل لاعبوه 10 أهداف، فيما اهتزت شباك الفريق مرة.



والآن، سيستضيف منتخب إنجلترا بقيادة مدربه جاريث ساوثجيت، بلغاريا يوم السبت على إستاد "ويمبلي" في العاصمة لندن قبل استضافة منتخب كوسوفو، يوم الثلاثاء المقبل في ساوثهامبتون.



وفي نفس المجموعة، يلتقي منتخبا كوسوفو والتشيك يوم السبت المقبل.



وفي باقي مباريات الجولة الخامسة، تلتقي أيرلندا، مع سويسرا، كما يواجه منتخب جبل طارق، الدنماركي في المجموعة الرابعة.



ويواجه الكيان الصهيوني، مقدونيا بالمجموعة السابعة غدًا الخميس، وتلتقي قبرص مع كازاخستان، وسان مارينو مع بلجيكا، وأسكتلندا مع روسيا في المجموعة التاسعة.



وتلتقي سلوفينيا مع بولندا، والنمسا مع لاتفيا في المجموعة السابعة، وسلوفاكيا مع كرواتيا، وويلز مع أذربيجان في المجموعة الخامسة يوم الجمعة.



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