رياضة | تقارير.. ناصر الخليفي يضع خطة القضاء على نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. ناصر الخليفي يضع خطة القضاء على نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد العاصفة دائمًا يكون الهدوء لكن في حالة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، لا نعرف ماذا ينتظره؟ داخل النادي الباريسي بعد صيف ساخن جدًا من مفاوضات وتكهنات وتردد بشأن مستقبله مع باريس، وبالتأكيد لن يغفر له ناصر الخليفي رئيس النادي إعلان رغبته في الرحيل عن "حديقة الأمراء" والإنتقال لصفوف برشلونة.

ووفقًا لموقع "Deportes Cuatro": "أن القطري ناصر الخليفي كان يحلم بأن يجعل البرازيلي "نيمار" يركض داخل الملعب حتي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان"، وتدل هذه التصريحات عن مدي غضب "الخليفي" من اللاعب البرازيلي بعد رغبته في الرحيل عن باريس.

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واعترف صحفي ياهو أن نيمار فعل كل ما بوسعه للرحيل إلي برشلونة على الرغم من المعاملة الجيدة للنادي الباريسي، حيث قام باريس سان جيرمان بكل ما لديه بداية من قبول راتب فلكي ودعم بعض المطالب التي يشارك فيها لاعب كرة القدم، وفي النهاية كانت كلمة الشكر من اللاعب هي محاولاته لإجبار الإدارة على السماح له بالرحيل.

وينتظر الجميع كيف سيتعامل النادي مع نيمار؟ حقًا أنه أساء التصرف مع الفريق الباريسي ، لكنه يبقي لاعبًا له قيمته الكبيرة داخل الملعب ويمكن أن يكون عنصرًا رئيسيًا في تشكيلة باريس إذا كان في مستواه، من ناحية أخرى ، لا يغفر جمهور سان جيرمان أيضًا موقف البرازيلي طوال فصل الصيف، الذي تلقى بالفعل صيحات وإهانات في التدريب وأثناء مباريات الدوري الأولى، وقد يكون هناك صدام جديد بينهم في الفترة القادمة.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن إدارة باريس عقدت اجتماعا مع روابط المشجعين لحثهم على التوقف عن الإساءة والتجاوز ضد اللاعب البرازيلي خلال الموسم الحالي.