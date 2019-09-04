رياضة | نجم برشلونة يرفض مركز في تشكيل فالفيردي

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أكدت صحيفة "سبورت" الاسبانية أن الهولندي فرينكي دي يونج لاعب برشلونة الإسباني لم يتأقلم بعد مع الفريق الكتالوني، وغير مرتاح في مركزه مع فريقه الجديد.

وأشارت الصحيفة أن "دي يونج" غير مرتاح في مركزه مع برشلونة، ولم يتكيف بعد، وأن مكانه في وسط ملعب البارسا، مختلف عما كان عليه في صفوف أياكس أو منتخب هولندا.

وكان "دي يونج" كان صرح قائلًا: " لم يكن الامر جيدا ضد ريال بتيس، أنا عادة أستلم الكرة، وأكون أول لاعب في بناء اللعب، وعلي أن أتكيف مع هذا الوضع، ضد أوساسونا كان الوضع أفضل قليلا، ولكن ليس بعد كما أريد، يجب أنا أعمل، وأتأكد من مواصلة التطور".

وانتقل "دي يونج" لصفوف فريق برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية قادمًا من نادي أياكس أمستردام الهولندي.