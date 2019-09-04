رياضة | تصريحات نارية من ناصر الخليفي تصدم نيمار وجماهير برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريحات نارية من ناصر الخليفي تصدم نيمار وجماهير برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ناصر الخليفي مالك ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بأنه لا يرغب في أن تحدث عملية بيع نيمار دا سيلفا على الإطلاق، سواء لنادي برشلونة أو لأي نادي آخر، مشددًا على كونه يمتلك حلم شخصي بخصوص نيمار دا سيلفا، وسوف يسعى من أجل تحقيقه.

المالك القطري لنادي باريس سان جيرمان تحدث لوسائل إعلام فرنسية صباح اليوم، وقال بخصوص نيمار: "حلمي أن أجعل نيمار يركض في الملعب وحيدا حتى ينتهي عقده"، وذلك في إشارة إلى عدم وجود أي نية لدى النادي الباريسي للتنازل عن خدمات نيمار في الوقت الحالي على الإطلاق.

وكان الخليفي، قد تحدث لوسائل الإعلام في وقت سابق من هذا الأسبوع، وقال بأن برشلونة كان الخيار الأول الذي تفاوض معه من أجل الحصول على خدمات نيمار، ولكن في نهاية الأمر فشلت الصفقة بسبب إصرار النادي الكتالوني على رفض مطالب باريس سان جيرمان المادية، وعلق الخليفي وقتها على هذا الأمر قائلًا: "برشلونة رفض إعطاءنا 300 مليون يورو، هذا ما نريد أن نحصل عليه من عملية بيع نيمار.

التقارير الصحفية، قالت بأن نادي باريس سان جيرمان بالفعل لم يكن يرغب في التنازل عن خدمات نيمار، وإن كل ما قيل حول عملية موافقة نادي باريس على بيع اللاعب لبرشلونة لم يكن صحيح على الإطلاق، حيث ظل المدير الرياضي لباريس، ليوناردو، وكذلك مالك النادي ناصر الخليفي يماطلون من أجل تعطيل الصفقة بأي شكل كان، وهو ما حدث بالفعل في نهاية الأمر، ويأس نادي برشلونة وإنسحب من الصفقة في نهاية المطاف.

في سياق أخر، ذكرت الصحف الإسبانية، بأن لاعب باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا، يخشى بشدة أن تكون الجماهير الباريسية في حالة غضب عارم بسبب إعلانه لرغبته في العودة لبرشلونة، وهو الأمر الذي من شأنه بأن يجعله يعيش موسم صعب مع النادي الباريسي هذا العام.