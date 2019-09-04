رياضة | فايلر يستكشف لاعبي الأهلي أمام المنيا وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يستكشف لاعبي الأهلي أمام المنيا وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، قرارا بخوض مواجهة ودية يوم الجمعة المقبلة، على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وأنهى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، الاتفاق مع نادي المنيا لخوض المباراة، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة كانو سبورت بدوري أبطال إفريقيا.

وكان فايلر، طلب تجهيز مباراتين وديتين، قبل لقاء بطل غينيا في دوري أبطال إفريقيا، للتعرف على اللاعبين.

على جانب آخر حرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إجراء اتصال هاتفي بسفير مصر في غينيا الاستوائية من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق المرتقبة إلى غينيا الاستوائية لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، بدوري أبطال إفريقيا.

واطمأن عبد الحفيظ على كافة الأمور المتعلقة باستقبال بعثة الأهلي، والتي حددت يوم 11 من الشهر الجاري، للسفر إلى غينيا الاستوائية.

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وأكد عبد الحفيظ للسفير المصري في غينيا الاستوائية إنه سيصل العاصمة الغينية يوم 9 سبتمبر الجاري رفقة سمير عدلي المدير الإداري للفريق من أجل الوقوف على كافة الأمور الخاصة بالبعثة وتأمينها وملاعب التدريب وفندق الإقامة.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفا على كانو سبورت الغيني إستوائي، يوم 14سبتمبر الجاري، في ذهاب دور ال32 لدوري أبطال إفريقيا.

وتعتبر هذه المواجهة هي الأولى بصفة رسمية للفريق تحت القيادة الفنية الجديدة للسويسري رينيه فايلر خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي.

وأعلن نادي الأهلي التعاقد مع السويسري رينيه فايلر لتدريب الفريق خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي الذي تمت إقالته بعد الخروج من دور الـ16 لمسابقة كأس مصر.