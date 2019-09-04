رياضة | بارتوميو يكشف عن تفاصيل فشل صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بارتوميو يكشف عن تفاصيل فشل صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة للكشف عن التفاصيل الكاملة لمفاوضات النادي الكتالوني مع باريس سان جيرمان للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، والتي انتهت بالفشل، واستمرار اللاعب مع فريقه الباريسي.

وذكرت صحيفة "آس" الاسبانية أن بارتوميو سوف يظهر في مؤتمر صحفي قريبًا، يمكن أن يكون قبل خوض الفريق مباراته ضد فالنسيا مستفيدًا من ايقاف الدوريات حاليًا، من اجل توضيح تفصيل المفاوضات لضم "نيمار" والتي انتهت بالفشل.

وكان نادي برشلونة قد قام بالعديد من المحاولات وقدم الكثير من المقترحات لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الإنتقالات الأخيرة، لكنه فشل في الوصول إلي اتفاق مع باريس لضم اللاعب.

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ورفض نادي برشلونة تنفيذ الطلبات المالية لنادي باريس سان جيرمان والذي اعتبرها أنها تمثل خطر مالي على النادي.

وأكدت تقارير صحفية أن بارتوميو قد يخوض مفاوضات جديدة لضم "نيمار" خلال فترة الإنتقالات الشتوية في يناير القادم علي طريقة مواطنه فيليب كوتينيو، أو خوض مرحلة جديدة من المفاوضات لضمه الصيف المقبل.

فشل "بارتوميو" في التعاقد مع "نيمار" يضعه في موقف صعب أمام جماهير برشلونة، وكذلك نجم الفريق ليونيل ميسي والذي طلب منه ضرورة ضم اللاعب البرازيلي، من أجل المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، لذلك لن يستسلم رئيس برشلونة في الصراع لحسم التعاقد مع نجم باريس.