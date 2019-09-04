رياضة | موندو ديبورتيفو تفجر مفاجأة عن نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موندو ديبورتيفو تفجر مفاجأة عن نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأربعاء مفاجأة عن محاولة ريال مدريد خطف موهبة برشلونة أنسو فاتي صاحب ال 16 عامًا من برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة.



وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن فاتي شارك مع الفريق الأول لبرشلونة هذا الموسم مستغلا الغيابات التي داهمت صفوف البلوجرانا وقدم آداءا مميزًا بالإضافة إلى تفوقه في تسجيل هدف في مرمى أوساسونا في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.



وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن فاتي جدد عقده مع برشلونة في يوليو الماضي حتى صيف 2022 وهناك شرط جزائي في عقده يبلغ 100 مليون يورو.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن فاتي تلقى عرضين مغريين من كلا من ريال مدريد وأشبيلية للرحيل عن برشلونة إلا أن إدارة النادي الكتالوني نجحت في الحفاظ على نجمها بعقد جديد وشرط جزائي ضخم.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فاتي كان يمتلك أيضًا عروضًا خارجية لكنه واجه مشكلات متعلقة بالتوثيق بالإضافة إلى الأسباب العائلية. وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فاتي كان يمتلك أيضًا عروضًا خارجية لكنه واجه مشكلات متعلقة بالتوثيق بالإضافة إلى الأسباب العائلية. وكانت تقارير صحفية سلطت الضوء على تفوق فاتي على أسطورة برشلونة ليونيل ميسي ولاعبه السابق بويان كريكيتش عقب تعادل البرسا مع أوساسونا بهدفين لكل منهما في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.



ودخل أنسو فاتي البالغ من العمر 16 عامًا تاريخ ناديه في الدوري بعد تسجيله هدفًا أمام أوساسونا ليصبح أصغر لاعب على الإطلاق تسجيلا للأهداف.



وشارك فاتي الذي سيكمل عامه ال 17 عامًا في 31 من أكتوبر المقبل بديلا للاعب بويان كركيتش ليصبح أصغر لاعب يسجل لبرشلونة في الدوري وثالث أصغر لاعب يسجل هدفًا في الدوري الإسباني بعد فابريس أولينجا وإيكر مونياين.



وكان كريكيتش أصغر لاعبي برشلونة تسجيلًا في الدوري عن عمر يناهز 17 عامًا و53 يومًا ويليه أسطورة النادي ليونيل ميسي عن عمر يناهز 17 عامًا و331 يومًا ليتفوق عليهم فاتي ويصبح أصغر مَن سجل في تاريخ برشلونة في الدوري الإسباني.