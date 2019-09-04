رياضة | في أول تجربة لفايلر.. الأهلي يواجه المنيا وديًا الجمعة المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في أول تجربة لفايلر.. الأهلي يواجه المنيا وديًا الجمعة المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة ودية مساء الجمعة المقبل أمام فريق المنيا أحد فرق الدرجة الثانية في إطار التحضير لمواجهة كانو سبورت الغيني.



وستكون المباراة الودية هي التجربة الأولى للفريق الأحمر، تحت قيادة الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد.



وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول قد صرح بأن الجهاز الإداري سيسعى لتجهيز مباراتين وديتين للمدير الفني الجديد من أجل التعرف على الفريق أكثر قبل مباراة كانو سبورت الغيني.



ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني يوم 14 من الشهر الجاري في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



الخطيب يحضر مران الأهلي

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

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وجاء حضور بيبو لمران الفريق الأحمر، من أجل متابعته بعد تولي رينيه فايلر المهمة خلفًا للمقال مارتن لاسارتي، ولدعم الفريق قبل الفترة المقبلة والتي تبدأ بمواجهة كانو سبورت الغيني.



تعرف على تفاصيل جلسة فايلر مع لاعبي الأهلي قبل المران

عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع لاعبيه قبل انطلاق المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد محتار التتش بمقر الجزيرة.



وحرص فايلر على الحديث مع لاعبيه حول بعض الأمور الهامة الخاصة بالمران، ومنحهم بعض التعليمات لتنفيذها.



جلسة لفايلر مع قمصان

حرص رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة قصيرة مع سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأحمر قبل المران الجماعي اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.



وطلب فايلر من قمصان بعض المعلومات الخاصة عن اللاعبين، قبل المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني يوم 14 من الشهر الجاري في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.