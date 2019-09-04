رياضة | رئيس المقاولون العرب يطمئن على بعثة الفريق بكرواتيا .. وودية أخيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس المقاولون العرب يطمئن على بعثة الفريق بكرواتيا .. وودية أخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقام محسن صلاح بالاتصال هاتفيا ا بالمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس ادارة النادي، والمشرف العام علي الكرة، وايضا بعماد النحاس المدير الفني للفريق للاطمئنان على كل مايخص أفراد البعثة بكرواتيا.
ويواجه المقاولون العرب اليوم نظيره لوكوموتيف زغرب الكرواتي في الودية الأخيرة للذئاب قبل انهاء معسكرهم بكرواتيا والعودة للقاهرة
هذا وكان الفريق قد حقق، فوزا كبيرا علي أرجيتزا السلوفيني باربعة اهداف دون رد ، الأثنين المنقضي.
واحرز الاهداف، محمد سالم هدفين وهدف لكل من عبد الرحمن خالد جبنة ومحمد مجلي.
وخاض الذئاب الودية الأولى في المعسكر السبت الماضي أمام القادسية الكويتي وانتهت بالتعادل السلبي، وأضاع المقاولون ضربة جزاء في اللقاء بحضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي، المشرف العام على الكرة .
واشاد المهندس محمد عادل فتحي بالمعسكر والاستحابة الجيدة من اللاعبين ووصولهم الى مستوى جيد في مرحلة مهمة من اعداد الفريق للموسم المقبل.
كما أشاد أيضا عماد النحاس المدير الفني للفريق بالمعسكر الحالي بكرواتيا، مؤكدا انه يسعى لتجربة كل اللاعبين من اجل تجهيزهم للموسم الجديد والذي سوف يبدأ سبتمبر المقبل، ويهدف الذئاب في انهاء الموسم بمركز متقدم كما حدث الموسم الاخير، حيث فاجىء المقاولون العرب الجميع، بالاداء والروح والظهور المتميز خلال الموسم الاخير لبطولة الدوري الممتاز
من ناحية اخرى نجح المقاولون العرب ، في اتمام التعاقد مع محمود السيد، لاعب سموحة السابق، في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم.
ووقع اللاعب على عقود انضمامه في حضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الادارة والمشرف العام علي الكرة وعماد النحاس المدير الفني للذئاب.
يذكر أن مسئولي المقاولون العرب، حسموا 6 صفقات خلال الانتقالات الصيفية، قبل محمود السيد وهم محمد سالم ومحمد عصام وعبد الرحمن فاروق وعبد الله ياسين لاعب باريس سان جيرمان، وإبراهيم عادل مدافع سموحة السابق بالاضافة للحصول علي شكري نجيب علي سبيل الاعارة لمدة موسم من الاسماعيلي.