رياضة | رئيس المقاولون العرب يطمئن على بعثة الفريق بكرواتيا .. وودية أخيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس المقاولون العرب يطمئن على بعثة الفريق بكرواتيا .. وودية أخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اطمئن المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، على بعثة الفريق المتواجدة الان في كرواتيا بمعسكر مغلق لمدة 10 أيام.

وقام محسن صلاح بالاتصال هاتفيا ا بالمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس ادارة النادي، والمشرف العام علي الكرة، وايضا بعماد النحاس المدير الفني للفريق للاطمئنان على كل مايخص أفراد البعثة بكرواتيا.



ويواجه المقاولون العرب اليوم نظيره لوكوموتيف زغرب الكرواتي في الودية الأخيرة للذئاب قبل انهاء معسكرهم بكرواتيا والعودة للقاهرة

هذا وكان الفريق قد حقق، فوزا كبيرا علي أرجيتزا السلوفيني باربعة اهداف دون رد ، الأثنين المنقضي.