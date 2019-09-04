رياضة | متعب والثعلب أبرز الضحايا.. دبلوماسية المُحللين تُشعل نيران المُتعصبين (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متعب والثعلب أبرز الضحايا.. دبلوماسية المُحللين تُشعل نيران المُتعصبين (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تضع أحيانًا الآراء الصريحة والدبلوماسية الزائدة أصحابها في مشاكل وأزمات كبيرة، خاصة إذا كان الأمر يتعلق برياضة جماهيرية وتنافسية مثل كرة القدم، في هذه الحالة ستكون المشاكل مُضاعفة، وذلك بسبب التعصب الجماهيري المُسيطر علي اللعبة الأكثر شعبية في العالم.

في مصر يدفع المحللين الرياضيين عبر القنوات الفضائية المختلفة ثمن صراحتهم الزائدة في عرض آرائهم الفنية، حيث يتعرضون للإنتقادات والهجوم من بعض الجماهير المتعصبة بشكل كبير، والتي قد تنسي أحيان كثيرة أن هذا اللاعب الذي تُهاجمه الآن هو من هتفت بإسمه ورفعته علي الأعناق عندما كان يحقق لفريقها البطولات والألقاب وذلك لمجرد فقط أنه قال رأيه بصراحة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز ضحايا الدبلوماسية والآراء الصريحة من المحللين الرياضين في الكرة المصرية:-

- عماد متعب:

تعرض عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، لانتقادات عنيفة خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، من بعض "المتعصبين" من الجماهير الحمراء، بسبب تصريحاته الذي أكد خلالها أن حازم إمام نجم الزمالك السابق أفضل "صانع ألعاب" في تاريخ الكرة المصرية.

وقال "متعب" في تصريحاته لـ"أون سبورت": "كنت أتمنى اللعب بجوار حازم إمام لأنه أفضل من لعب في مركز صانع الألعاب في مصر، حيث يستطيع نقل الكرة للنصف الهجومي بطريقة رائعة، ويوسف أوباما يسير علي نفس النهج حاليًا".

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تصريح عماد متعب عن حازم إمام لم يلقي قبول قطاع عريض من جماهير النادي الأهلي وأخذوا يهاجمونه وينتقدون تصريحاته عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بل رأي بعضهم أن تجاهل أسطورة الأهلي محمد أبو تريكة، ووصف نجم الزمالك السابق بأنه أفضل صانع ألعاب في تاريخ مصر، سقطة كبيرة لـ"القناص".

- حازم إمام:

ولم يكن عماد متعب الوحيد الذي دفع ثمن دبلوماسيته أو تصريحاته الجريئة في الاستوديوهات التحليلية عبر القنوات الفضائية، ولكن حازم إمام أيضًا شرب من نفس الكأس وذلك عندما صرح قائلًا: "علي معلول أفضل محترف في مصر.. فرجاني ساسي لاعب ممتع، لكنه لم يصنع الفارق مثل معلول الذي سجل أهداف مؤثرة".

وانقلبت الدنيا رأسًا علي عقب بعد إشادة حازم إمام بـ"معلول"، وشن بعض جماهير الزمالك هجومًا شرسًا ضده من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، واتهموه بعدم الانتماء للقلعة البيضاء، وأنه لا يستحق أن يكون رئيسًا للنادي في المستقبل، والبعض الآخر شكك في رأيه الفني، معللًا ذلك بأن "ساسي" إنضم لمنتخب تونس في بطولة أمم إفريقيا 2019، بينما تم استبعاد نجم الأهلي، رغم أن استبعاد "معلول" من منتخب بلاده لم يكن لأسباب فنية.

- محمد أبوتريكة:

محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أيضًا كان "ضحية" تعصب الجماهير، وذلك بعد إشادته بالتونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، وقال "تريكة" خلال تحليل مباريات أمم إفريقيا 2019 عبر شاشة "بي إن سبورتس": " ساسي أفضل لاعبي الدوري المصرية، لاعب ذكي ولا يهمه الضغط، وله دور كبير مع فريقه".

ورغم أن كلام "أبو تريكة" عن نجم الزمالك هو رأي فني فقط، لكنه لم يحظي بإعجاب بعض الجماهير الحمراء المتعصبة للأهلي ولاعبيه، وترفض إشادة أي من رموز النادي بلاعبي الغريم التقليدي مهما حدث، وأخذ بعض الجماهير يُعاتب "تريكة" علي تصريحاته وإشادته بـ"فرجاني ساسي"!.