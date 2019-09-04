رياضة | مدرب العداله يتجاهل باقي أندية الدوري السعودي ويؤكد "الهلال والنصر" هما الأفضل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب العداله يتجاهل باقي أندية الدوري السعودي ويؤكد "الهلال والنصر" هما الأفضل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث التونسي إسكندر القصري المدير الفني لنادي العدالة، عن مواجهاته القادمة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال القصري في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية: "بعد انتهاء الجولة الأولى والثانية من دوري المحترفين، ناديا الهلال والنصر هم الأفضل من وجهة نظري".

وبالحديث عن مواجهة التعاون، قال: "سنواجه التعاون دون تحضير خاص، واجهنا ثنائي النادي الأهلي بالجولة الأولى دجانيني وعمر السومة، ورغم ذلك لم يتأثر دفاعنا".

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وبسؤاله عن مواجهة المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر، قال القصري: "سنركز على الفريق بشكل عام، لا نركز على لاعب واحد فقط".

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ويواجه نادي العدالة فريق التعاون، الجمعة 13 سبتمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري المحترفين.

وكان فريق العدالة قد تعادل أمام الأهلي بهدف لمثله، على ملعب الجوهرة المشتعلة، واستطاع العدالة أن يحقق فوزا ثمينا في مواجهة ضمك، باربع اهداف دون رد فى لقاء سيطر فيه لاعبى العدالة على اغلب فترات اللقاء فى فرص وهجمات خطيرة على مرمى ضمك حتى انتهت المباراة بفوز فريق العدالة.

سجل السنغالي آليو سيسي هدف العدالة في شباك الأهلي، وأحرز كلا من اللاعب ميدوين بتيجي واللاعب اليو سيسيه واللاعب زاد كاروليس اندريا، واللاعب حسين العيسى، أهداف الفريق في مواجهة ضمك.

ويمتلك العدالة 4 نقاط بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.