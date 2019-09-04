رياضة | خالد مهدي يحسم بقاء باسم مرسي مع الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد مهدي يحسم بقاء باسم مرسي مع الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، بقاء باسم مرسي لاعب الزمالك والمتواجد حاليا بين صفوف الفريق الحربي تمهيدا لضمه.

وكان الإنتاج الحربي قد أوقف إنتقال اللاعب لحين تنازل الزمالك عن بند عدم مواجهة لاعبيه فريقهم، شارطا أن يخوض باسم مرسي جميع المباريات دون استثناء.

وأكد خالد مهدي مدير الكرة بفريق الانتاج الحربي لمراسل الخليج 365 الرياضي ان الازمة في طريقها للحل وأن باسم مرسي اقترب من الانضمام للفريق بشكل رسمي وذلك بعد ابتعاده عن القائمة الأولى للزمالك.

وقال مهدي : اقتربنا من ضم باسم مرسي مجانا عقب ابتعاده عن قائمة الفريق الأبيض الأولى، وبذلك سيكون مرسي لاعبا ضمن صفوف فريقنا وبشكل حر ونهائي وبدون اي شروط

من ناحية اخرى نفى خالد مهدي مدير الكرة بنادي الانتاج الحربي، التعاقد مع لاعب النجم الساحلي التونسي ايمن الطرابلسي.

وقال مهدي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" : لم نتفاوض مع اللاعب، وكل مايتردد بشأن ذلك غير صحيح.

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