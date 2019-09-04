رياضة | خالد مهدي يحسم بقاء باسم مرسي مع الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد مهدي يحسم بقاء باسم مرسي مع الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكان الإنتاج الحربي قد أوقف إنتقال اللاعب لحين تنازل الزمالك عن بند عدم مواجهة لاعبيه فريقهم، شارطا أن يخوض باسم مرسي جميع المباريات دون استثناء.
وأكد خالد مهدي مدير الكرة بفريق الانتاج الحربي لمراسل الخليج 365 الرياضي ان الازمة في طريقها للحل وأن باسم مرسي اقترب من الانضمام للفريق بشكل رسمي وذلك بعد ابتعاده عن القائمة الأولى للزمالك.
وقال مهدي : اقتربنا من ضم باسم مرسي مجانا عقب ابتعاده عن قائمة الفريق الأبيض الأولى، وبذلك سيكون مرسي لاعبا ضمن صفوف فريقنا وبشكل حر ونهائي وبدون اي شروط
من ناحية اخرى نفى خالد مهدي مدير الكرة بنادي الانتاج الحربي، التعاقد مع لاعب النجم الساحلي التونسي ايمن الطرابلسي.
وقال مهدي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" : لم نتفاوض مع اللاعب، وكل مايتردد بشأن ذلك غير صحيح.
صفقات الإنتاج الحربي 2019-2020:
وقد تعاقد نادي الإنتاج الحربي رسميًا مع علي فتحي الظهير الأيسر السابق للزمالك في صفقة انتقال حر.
وكان فتحي قد لعب في صفوف المقاولون العرب والزمالك، لكنه غاب عن المشاركة في المباريات لفترة طويلة لإصابته في الركبة.
وتعاقد الفريق الحربي ايضا مع محمد عصام الغندور، حارس مرمى شباب الأهلى، ووقع الحارس على عقود انتقاله بشكل رسمى، لنادي الانتاج الحربى، لمدة 4 مواسم قادمة، فى صفقة انتقال حر.
وكان الغندور، محط أنظار عدد كبير من أندية الدورى الممتاز، خاصة وادى دجلة وسموحة والاتحاد السكندرى، لكن اللاعب فضل الانضمام لصفوف الانتاج الحربى، فى ظل وجود فرصة كبيرة لمشاركته أساسيًا فى الموسم المقبل.
يذكر أن الإنتاج الحربي تعاقد مع كل من إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الإسماعيلى، ومامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا، والنيحيرى برايت سلاس، ومحمد عبد الرازق بازوكا ، وباسم مرسي على سبيل الإعارة من الزمالك، ومحمد فييرا من بتروجت، ومصطفى البدري من الأهلي.