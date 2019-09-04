رياضة | كلوب يكشف: بفضل هذا اللاعب أصبح ليفربول أقوى وأفضل

أثنى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفرق ليفروبول الإنجليزي، على لاعبه الدولي البرازيلي، روبيرتو فيرمينو، في ظل المستويات الرائعة التي يقدمها المنجم البرازيلي مع الريدز.

وقال كلوب خلال نصريحات صحفية عن فيرمينو: "هو محرك الفريق، نأمل أن يبقى هكذا. ما الذي يمكنني أن أقوله عن بوبي ولا يعرفه الجميع؟ هو لاعب مهم للغاية، وهو يستمتع كثيراً باللعب مع هذا الفريق مع كل هؤلاء اللاعبين الخارقين حوله".

وأضاف المدرب الألماني المميز: "هذا ما يساعده بالطبع. عندما تكون حولك كل هذه السرعة، يمكنك أن تكون هذا الرجل الذي يتواجد بين الخطوط، وتسجل الأهداف، هو لاعب ذو قيمة كبيرة بالنسبة لنا".

وواصل قائلًا: "المباراة الأخيرة كانت الأفضل لنا أمام بيرنلي. أول مباراة لي بيرنلي انتهت بالخسارة 2-0، ومن الواضح أنني لم أكن مستعداً لهذا النوع من كرة القدم".

وتابع: "تفاعلنا بشكل جيد مع الكرات الطويلة. دائماً ما نكون في موقف 50-50، ولا يمكنك في هذه الحالة أن تكون الأفضل دائماً. في مثل هذه المواقف يكون هناك حظ".

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وأكمل كلوب: "سجلنا الأهداف في اللحظات المناسبة، وعقب المباراة تكون الأمور أكثر راحة. كنا بحاجة إلى بعض الحظ لتسجيل الهدف الأول، وكان الهدفان الثاني والثالث رائعان".

وأشار إلى أدوار فيرمينو بقوله: "دفاعياً بافتكاك الكرة، وهجومياً بفضل الهجمات المرتدة والتواجد في كل أرجاء الملعب، كانت الأمور أفضل".

واختتم مدرب الريدز تصريحاته بقوله: "أعتقد أن بيرنلي سنحت له فرصتين، وكانت الأولى تسلل. عقب ذلك باتت الأمور هادئة أكثر بالنسبة لأدريان الذي كان سعيداً للغاية لخروجه بشباك نظيفة. كل شيء كان جيداً ومستحقاً، وأنا سعيد بذلك".