رياضة | مران الأهلي.. الخطيب يؤازر اللاعبين وفايلر يحاضر الفريق وتأهيل وحيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الأهلي.. الخطيب يؤازر اللاعبين وفايلر يحاضر الفريق وتأهيل وحيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرةً مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي يقام، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى المدير الفني إلى تجديد دوافع اللاعبين، وتحفيزهم من الناحية النفسية والمعنوية.

و تحدث فايلر مع اللاعبين علي أهمية الحصص التدريبية و الجمل الفنية التي يجب عليهم التركيز عليها قبل مواجهة كانو سبورت.

كما حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي علي مؤازرة لاعبي الفريق الاول لكرة القدم والجهاز الفني قبل مواجهة كانو سبورت الغيني في البطولة الإفريقية.

وحضر بيبو مران الفريق المقام حاليًا علي ملعب مختار التتش بالجزيرة من أجل مساندة اللاعبين والجهاز الفنى والحديث معهم حول أهمية الفترة المقبلة.

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على جانب آخر أدي محمود وحيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة في الجيم على هامش المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الاربعاء، على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال أفريقيا.

واكتفى وحيد بأداء جلسة في الجيم اليوم وفقا للبرنامج الذي يخضع له بعد تعرضه لكدمة في القدم أبعدته عن المشاركة الجماعية.

ويعود اللاعب للتدريبات الجماعية خلال الاسبوع الجاري بعد الانتهاء من البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 من سبتمبر الجاري في غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.