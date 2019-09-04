رياضة | 365Scores.. التطبيق الأقوي والأفضل في العالم يصل لـ 40 مليون مُستخدم.. حمله الآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 365Scores.. التطبيق الأقوي والأفضل في العالم يصل لـ 40 مليون مُستخدم.. حمله الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح تطبيق (365Scores) التطبيق التطبيق الرياضي الأكثر انتشارًا في العالم، حيث أصبح الواجهة المفضلة لعشاق الساحرة المستديرة، وذلك للإطلاع من خلاله علي كافة نتائج مباريات الدوريات العالمية والبطولات الكبري بشكل مباشر، بالإضافة للحصول عل آخر الأخبار الرياضية من مختلف ملاعب العالم.

انطلق تطبيق 365scores عام 2013 واستطاع في وقت قصير أن يحظي بثقة جماهير وعشاق كرة القدم، وأصبح أحد أكثر التطبيقيات الرياضية استخدامًا خلال السنوات الـ7 الماضية، حيث قام بتحميله قرابة الـ 40 مليون مستخدم.

يضمن تطبيق (365scores) تغطية شاملة ومتابعة لحظية لأهم الدوريات العربية والأوروبية حيث يتابع أكثر من 1000 دوري حول العالم ، وبطولات دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال إفريقيا، ودوري أبطال آسيا، وكوبا أمريكا، وكذلك البطولات الخارجية مثل دوري كأس الاتحاد الأسيوي والبطولة العربية وكأس الخليج وبطولة الكونفيدرالية، والبطولات الدولية والقارية الكبري مثل كأس العالم، وكأس أمم إفريقيا، وكأس أمم أوروبا، ومتابعة للمنتخبات العالمية والمحلية.

- لماذا (365scores) التطبيق الرياضي الأفضل بالعالم؟

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يتمتع تطبيق (365scores) بواجهة للتطبيق سهلة الاستخدام يمكن للمستخدم أن يصل لما يريد بلمسات سريعة ودون أي تعقيد، حيث يتضمن التطبيق قسم لنتائج المباريات يقدم جميع مباريات اليوم مع نتائج مباشرة لها، ويوفر أخبار الرياضة بشكل مستمر مع دعم كامل للغة العربية، كما يتضمن جداول مواعيد مباريات مختلف الدوريات والبطولات العالمية بشكل يومي ومُحدث بالإضافة لنتائج مباريات الأندية المفضلة للمستخدم.

أما قسم buzz والذي يتضمن 4 فروع، الأول خاص بالأخبار الرياضية للأندية والدوريات العالمية والبطولات والأحداث الرياضية الهامة، كما هناك boom ويعرض مقاطع فيديو لأجمل الأهداف من ملاعب العالم، وفرع خاص بملخصات المباريات، وآخيرًا الجزء الخاص بأخبار سوق الإنتقالات في مختلف دول العالم.

تطبيق (365scores) يوفر أيضًا بعض الخواص لتسهيل استخدامه بالنسبة لعشاق كرة القدم، حيث يوفر ميزة الإشعارات لإخطار المستخدم بالتحديثات المستمرة بالنسبة لمواعيد المباريات ونتائجها وأخبار الرياضة عمومًا، كذلك يقدم بعض النصائح اليومية قبل المباريات، لمساعدة المستخدمين من عشاق الرهانات على نتائج المباريات لتوقع نتائج صحيحة.

وأخيرًا يدعم التطبيق الكثير من الألعاب الرياضية الأخرى بعيدًا عن كرة القدم، مثل كرة السلة، وكرة اليد، وكرة الطائرة، والتنس، والهوكي، والكريكت، والبيسبول، وكرة القدم الأمريكية.