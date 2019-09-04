رياضة | الخطيب يحضر مران الأهلي وفايلر يعقد جلسة مع اللاعبين

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني يوم 14 من سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



تعرف على تفاصيل جلسة فايلر مع لاعبي الأهلي قبل المران

عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع لاعبيه قبل انطلاق المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد محتار التتش بمقر الجزيرة.



وحرص فايلر على الحديث مع لاعبيه حول بعض الأمور الهامة الخاصة بالمران، ومنحهم بعض التعليمات لتنفيذها.

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جلسة لفايلر مع قمصان

حرص رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة قصيرة مع سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأحمر قبل المران الجماعي اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.



وطلب فايلر من قمصان بعض المعلومات الخاصة عن اللاعبين، قبل المران.



ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني يوم 14 من سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

