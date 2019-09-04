رياضة | ضيوف ينصح صلاح وماني بالانتقال إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضيوف ينصح صلاح وماني بالانتقال إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أسطورة الكرة السنغالية الحاج ضيوف عن النادي الأنسب لمواطنه ساديو ماني، وزميله في ليفربول، المصري محمد صلاح، للإنتقال إليه خلال الفترة القادمة.

وقال "السنغالي" الحاج ضيوف في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون سبورت": "إذا كنت مكان محمد صلاح وساديو ماني، سوف أحاول الانتقال إلي نادي ريال مدريد الاسباني".

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وأضاف: " يجب أن يعمل الثنائي على الرحيل للدوري الاسباني والإنتقال لصفوف ريال مدريد"، متساءلًا ماذا يمكنهما أن يحققان مجددًا مع نادي لفربول الإنجليزي؟

وأتم تصريحاته: " يجب على الثنائي البحث عن تحدي جديد ويجب عليهما الإنتقال للدوري الاسباني للعب ضمن صفوف ريال مدريد وبرشلونة بجانب أفضل اللاعبين في العالم".

الجدير بالذكر أن صلاح وماني حققا لقب بطولة دوري أبطال أوروبا مع ليفربول بالموسم الماضي، كما ساهم في تحقيق الريدز مركز "الوصيف" ببطولة الدوري الإنجليزي.