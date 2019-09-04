رياضة | خاص.. نكشف مصير أزارو في الأهلي الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. نكشف مصير أزارو في الأهلي الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتردتت أنباء قوية عن رغبة النادي الأهلي في التخلص من المهاجم المغربي والتعاقد مع مهاجم إفريقي أخر بعد كمية الانتقادات اللاذعة التي تلقاها في الموسم المنقضي.
وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"حتى الآن أزارو باقٍ في النادي الأهلي، ولا أحد يعلم ماذا سيحدث"
وأضاف المصدر :"الأهلي لم يُفاتح اللاعب رسميًا في مسألة رحيله عن النادي، وبالتالي هو باقٍ".
وتابع :"أصبح مصير أزارو في يد الجهاز الفني الجديد للفريق الأول بقيادة السويسري رينيه فايلر، خاصة وأنه لاعب مقيد في قائمة الفريق الإفريقية".
وأتم المصدر :"بأن هناك تفكير في رحيل اللاعب لكن الآن الأمر أصبح صعبًا وبات مصيره في يد الجهاز الفني".
ويعد أزارو من أفضل المهاجمين في القلعة الحمراء مؤخرا رقميا، حيث نجح الفهد المغربي في تسجيل 13 هدفًا مع الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بواقع 4 أهداف في دوري أبطال أفريقيا 2017، و6 أهداف في نسخة عام 2018، ومن ثم هدفًا وحيدًا في نسخة 2018-2019 التي حقق لقبها الترجي، وأخيرًا هدفين في النسخة الجارية أحرزهما في الدور التمهيدي، وانضم النجم المغربي لقائمة هدافي الأهلي في تاريخ بطولات إفريقيا، والتي يتصدرها محمود الخطيب رئيس النادي الحالي برصيد 37 هدفًا، فيما يأتي محمد أبو تريكة ثانيًا برصيد 32 هدفًا، قبل عماد متعب صاحب الـ28 هدفًا في المركز الثالث.
وكان أزارو قد انضم للأهلي في صيف 2017 قادما من صفوف الدفاع الحسني الجديدي، وحقق لقب هداف بطولة الدوري المصري في الموسم الأول له برصيد 18 هدف، وقدم مستوى أكثر من رائع، ولكنه تراجع بشكل كبير في الموسم الثاني مع المارد الأحمر.
ورفض النادي الأهلي رحيل اللاعب في الموسم الماضي مقابل 10 ملايين يورو إلى الدوري الصيني، بسبب تمسكه بأزارو ولكن في الموسم الحالي تسببت ثورة الجماهير ضد اللاعب في وجود رغبة داخلية لرحيله ولو على سبيل الإعارة.