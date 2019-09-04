رياضة | خاص.. نكشف مصير أزارو في الأهلي الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. نكشف مصير أزارو في الأهلي الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مقرب من المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مصير اللاعب من البقاء أو الرحيل عن النادي الأحمر خلال الفترة الحالية.



وتردتت أنباء قوية عن رغبة النادي الأهلي في التخلص من المهاجم المغربي والتعاقد مع مهاجم إفريقي أخر بعد كمية الانتقادات اللاذعة التي تلقاها في الموسم المنقضي.



وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"حتى الآن أزارو باقٍ في النادي الأهلي، ولا أحد يعلم ماذا سيحدث"

وأضاف المصدر :"الأهلي لم يُفاتح اللاعب رسميًا في مسألة رحيله عن النادي، وبالتالي هو باقٍ".



وتابع :"أصبح مصير أزارو في يد الجهاز الفني الجديد للفريق الأول بقيادة السويسري رينيه فايلر، خاصة وأنه لاعب مقيد في قائمة الفريق الإفريقية".

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