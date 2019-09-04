رياضة | "زيدان في ورطة".. بيريز لم يلبي طلباته ويضم هذا الثنائي.. والجماهير تهاجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "زيدان في ورطة".. بيريز لم يلبي طلباته ويضم هذا الثنائي.. والجماهير تهاجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإِسباني أصبح في ورطة كبيرة للغاية.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، بأن زيدان قد أصبح في ورطة كبيرة، وذلك بعدما أغلق سوق الإنتقالات ولم يحقق له فلورتينيو بيريز ما وعده به قبل توقيع عقده مع النادي الملكي، وعودته من جديد لقيادة الفريق في منتصف الموسم الماضي، حيث كان زيدان يرغب في ضم عدد من النجوم لتدعيم تشكيلة النادي الملكي، ولعل أبرز الأسماء التي طلبها زيدان كان الفرنسي بول بوجبا، والسنغالي ساديو ماني.

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صحيفة ماركا، قالت بأن جماهير ريال مدريد غاضبة وكانت ترغب في رؤية شكل أفضل لريال مدريد مع بداية الموسم، ربما صحيح بأن الفريق لم يخسر حتى الآن، ولكنه تعادل في مباراتين، وفاز في مباراة واحدة، وهو الأمر الذي جعله يجمع 5 نقاط فقط في بطولة الدوري هذا الموسم، ليصبح خلف نادي إتليتكو مدريد المتصدر بأربع نقاط كاملة، بعد مرور ثلاث جولات فقط من بداية الدوري.

الصحف الإسبانية قالت بأن على زيدان أن يحاول تحسين أوضاع الفريق في قادم الأسابيع، خاصة لكون الرئيس فلورتينيو بيريز، معروف للجميع، بأن لا يحتفظ بالمدربين، وتغيير المدرب هو أسهل قرار ممكن أن يتخذه بيريز في ريال مدريد، وهو ما يعني بأن وظيفة زيدان ليس في أمان، في حالة إستمرت النتائج.

يذكر بأن ريال مدريد كان قد جمع 5 نقاط فقط في بطولة الدوري هذا الموسم، حيث بدأ الموسم بتحقيق الفوز، وبعد ذلك تعادل الفريق الملكي في مباراتين، كانت أخرهم مبارة ملعب لا سراميكا أمام نادي فياريال، والتي كان ريال مدريد فيها أقرب لتلقى الخسارة الأولى، قبل أن ينقذه جاريث بيل ويسجل التعادل في الثواني الأخيرة.