كريستيانو رونالدو يرفض وضع شارة أفضل لاعب.. تعرف على السبب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رفض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، ارتداء شارة “أفضل لاعب” ووضعها على قميصه أمام مجموعة من اللاعبين في فريقه احتراما لزملائه.

صحيفة “ذا صن” البريطانية، ذكرت أن شارة أفضل لاعب أعطيت لنجوم دوري الدرجة الأولى الإيطالي، الذين فازوا بالجائزة في الموسم السابق، ومنح لهم خيار وضع الشارة مع الرمز الخاص على قمصانهم هذا الموسم كمكافأة لهم على إنجازاتهم.

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كريستيانو رونالدو حصل على جائزة أفضل لاعب بعد أن قاد فريقه “السيدة العجوز” إلى لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي في موسمه الأول.. إلا أنه اختار ألا يضع الشارة على قميصه مفضلا البقاء على قدم المساواة مع زملائه في الفريق، في حين، قرر الفائزون الآخرون السير في الاتجاه المعاكس وارتداء الرمز بكل فخر.

فقد توج لاعب روما نيكو زانيولو بجائزة أفضل لاعب شاب لهذا العام، وحصل سمير هاندانوفيتش، حارس مرمى إنتر ميلانو، على جائزة أفضل حارس مرمى، فيما نال لاعب نابولي كاليدو كوليبالي جائزة أفضل مدافع عن العام.

وحصل سيرج ميلينكوفيتش-سافيتش، لاعب لاتسيو، على جائزة أفضل لاعب خط وسط، بينما حصل لاعب سامبدوريا فابيو كوالياريلا على جائزة أفضل مهاجم.. وكان الخمسة جميعهم يضعون الشارة الزرقاء على قمصانهم خلال مباريات نهاية الأسبوع.