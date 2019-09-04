شكرا لقرائتكم خبر عن خلافات كبرى بين لاعبي برشلونة ورئيس النادي لهذا السبب والان مع التفاصيل
قالت صحيفة ديلي ميرور، أن خلافات عديدة اندلعت بين لاعبي نادي برشلونة، ورئيس النادي، بسبب فشل الفريق في ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية.
فيما طالب عدد كبير من لاعبي الفريق ضم نيمار، مما جعل رئيس النادي يتدخل لاتمام الصفقة لإرضائهم فقط ولكنه لم يقدم كل شئ لإتمام الصفقة.
وأوضحت الصحيفة، أن اللاعبين في خلاف كبير مع رئيس النادي بسبب فشله في التعاقد مع النجم البرازيلي.
كانت هذه تفاصيل خبر خلافات كبرى بين لاعبي برشلونة ورئيس النادي لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.