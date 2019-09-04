شكرا لقرائتكم خبر عن خلافات كبرى بين لاعبي برشلونة ورئيس النادي لهذا السبب والان مع التفاصيل

قالت صحيفة ديلي ميرور، أن خلافات عديدة اندلعت بين لاعبي نادي برشلونة، ورئيس النادي، بسبب فشل الفريق في ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية.

فيما طالب عدد كبير من لاعبي الفريق ضم نيمار، مما جعل رئيس النادي يتدخل لاتمام الصفقة لإرضائهم فقط ولكنه لم يقدم كل شئ لإتمام الصفقة.

وأوضحت الصحيفة، أن اللاعبين في خلاف كبير مع رئيس النادي بسبب فشله في التعاقد مع النجم البرازيلي.