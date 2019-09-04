شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس رابطة الليجا يعلق على تعثر عودة نيمار لبرشلونة والان مع التفاصيل

قام خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا الإسبانية، بحسب موقع ‘‘البرنابيو‘‘ الإسباني "‘لقد قيل أكثر مما قيل بشأن هذا الموضوع، وبرشلونة يعرف ما يمكن أن يفعله مع حد الرواتب‘".

وكان ريال مدريد وبرشلونة يسعيان لضم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان، ورفض باريس سان جيرمان العروض التي قدمها الفريقين، للسماح برحيل نيمار، مطالبين بزيادة المبالغ المالية التي قدمها الفريقان.