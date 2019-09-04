شكرا لقرائتكم خبر عن الحاج ضيوف: مصير صلاح وماني متعلق بالانتقال لهذا النادي والان مع التفاصيل

أكد أسطورة الكرة السنغالية الحاج ضيوف، أن الافريقيين مواطنه ساديو ماني والمصري محمد صلاح لاعبا فريق ليفربول الإنجليزي، يسيران بطريقة جيدة خلال المواسم الماضية. وأكد أن الفريق الأنسب لانتقال اللاعبان نادي ريال مدريد الاسباني لتحقيق أمجاد حقيقية وكثيرة مع ريال مدريد يذكر أن صلاح وماني حققا لقب بطولة دوري أبطال أوروبا مع ليفربول بالموسم الماضي، كما ساهم في تحقيق الريدز مركز "الوصيف" ببطولة الدوري الإنجليزي.

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