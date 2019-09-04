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الأربعاء 4 سبتمبر 2019
كشفت تقارير صحفية عن قيام الشرطة بتفيتش منزل كريستوفر ميتزيلدر مدافع ريال مدريد السابق، للاشتباه في امتلاك وإرسال مواد إباحية خاصة بالأطفال.
وأشارت "ماركا "إلى أن الشرطة قامت باقتياد صاحب الـ 38 عاما من مقر عمله بمدرسة هامبورج، والتوجه إلى منزله، للبحث عن تلك المواد المتهم بترويجها.
وأوضحت صحيفة "بيلد" أن مصادر شرطية أكدت تقديم إحدى النساء التي كانت على علاقة بلاعب ريال مدريد السابق، بلاغا تتهمه فيه بإرسال صور ومقاطع فيديو غير لائقة على "واتس آب".
يذكر أن المدافع الألماني خاض تجربة احترافية في صفوف ريال مدريد خلال الفترة من 2007 إلى 2010. فضيحة جنسية لنجم ريال مدريد
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