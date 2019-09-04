شكرا لقرائتكم الأهلى يحدد قربانه لقيد كريم نيدفيد بقائمة الأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم قيد النادي الأهلى 30 لاعباً قبل انطلاق الموسم الجديد، إلا أن هناك لاعب سيرحل عن النادي من اللاعبين المقيدين، تمهيداً لقيد كريم نيدفيد الذي لم يتم قيده حتى هذه اللحظة، وذلك قبل اقتراب الموعد النهائي والمحُدد يوم 17 سبتمبر الجاري.

ويعد حسين السيد هو أقرب اللاعبين المرشحين للرحيل عن الأهلى على سبيل الإعارة، فى ظل رغبة اللاعب فى المشاركة وهو الأمر الذي وافقت عليه إدارة الأهلى بشكل مبدئى.

حسين السيد أو مارسيلو تلقى حتى الآن عرضا رسميا وحيداً من المصري البورسعيدي وعرض شفهي من الإسماعيلي، إلا أن إدارة الأهلى رفضت انتقال اللاعب للمصري فى الوقت الذي تحفظ اللاعب على الانتقال للدراويش، وينتظر حسين السيد تلقي عرضا من الخليج وإن لم يصل سيفاضل اللاعب بين العروض المحلية الأخرى بخلاف عرضي المصري والإسماعيلي.