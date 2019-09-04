شكرا لقرائتكم الساعة السويسرية توقف مران الاهلي عدة مرات لضبط هؤلاء النجوم الـ7... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
منح فايلر تعليمات خاصة لعدد من اللاعبين وهم وليد سليمان ، عربي بدر، محمد مجدي افشة، محمود متولي ، أيمن أشرف ، حسين الشحات ، احمد فتحي، جاءت تعليمات المدرب للاعبين بشأن التحرك في الثلث الهجومي و كيفية الحركة بالكرة و بدونها، ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 من سبتمبر الجاري في غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.
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