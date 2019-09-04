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نهائي كاس مصر 2019 .. ميتشو يصطحب الزمالك لبتروسبوت استعدادا لبيراميدز...

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جدة - عمرو شويل نقل الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك بقيادة، تدريبات الفريق الجماعية غدا الخميس، من ملعب النادى بميت عقبة، إلى بتروسبورت، في إطار الاستعداد لمواجهة بيراميدز فى نهائى كأس مصر، المقرر لها الأحد على ملعب الإسكندرية.

 

يأتي ذلك بناء على قرار "ميتشو" بنقل مران الفريق لملعب بتروسبورت، بسبب انشغال مقر النادي بانعقاد الجمعية العمومية بداية من غد الخميس وحتى يوم السبت المقبل.

 

ويسعى "ميتشو" لتجهيز اللاعبين نفسيا وبدنيا لنهائى الكأس من أجل الحفاظ على البطولة التى يحمل لقبها فى الموسم الماضي بفوزه على سموحة .

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