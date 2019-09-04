شكرا لقرائتكم نهائي كاس مصر 2019 .. ميتشو يصطحب الزمالك لبتروسبوت استعدادا لبيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يأتي ذلك بناء على قرار "ميتشو" بنقل مران الفريق لملعب بتروسبورت، بسبب انشغال مقر النادي بانعقاد الجمعية العمومية بداية من غد الخميس وحتى يوم السبت المقبل.
ويسعى "ميتشو" لتجهيز اللاعبين نفسيا وبدنيا لنهائى الكأس من أجل الحفاظ على البطولة التى يحمل لقبها فى الموسم الماضي بفوزه على سموحة .
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