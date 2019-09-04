شكرا لقرائتكم موعد مباراة الزمالك وبيراميدز القادمة فى نهائى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز .. يلتقى نادى الزمالك بقيادة الصربى ميلوتان سردفيتش ميتشو، نظيرة بيراميدز فى نهائى كأس مصر يوم الأحد المقبل الموافق 8 سبتمبر الحالى، على أن يحدد ملعب المباراة وموقف الحضور الجماهيرى على ضوء الموافقات الأمنية.

وفاز الزمالك على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم الأحد على استاد الإسماعيلية فى نصف نهائى كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز ومن المنتظر أن تقام مباراة الزمالك بيراميدز يوم الأحد المقبل الموافق 8 سبتمبر حسب الجدول المعلن من اتحاد الكرة على ستاد الإسكندرية.

Advertisements

طريق الزمالك حتى نهائي كاس مصر

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز وتأهل الزمالك إلى النهائى بعد فوزه على فريق مركز شباب منيه سمنود بهدف دون رد، فى إطار منافسات دور الـ32 من المسابقة، ثم تخطى عقبة الإنتاج الحربى والفوز عليه بهدفين دون رد فى دور الـ16، وبعدها الفوز على مصر للمقاصة بهدف دون رد، أحرز عبد الله جمعة، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد برج العرب، ضمن منافسات دور ربع النهائى من البطولة المحلية، وأخيرا الفوز على الاتحاد.

طريق بيراميدز الى نهائى الكاس

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز .. وصل الفريق السماوى إلى نهائى الكأس بعد الفوز على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى دور الـ 32، ثم حقق المفاجأة بعد الفوز على الأهلى بهدف نظيف فى دور الـ 16، ثم الفوز بثنائية نظيفة على حرس الحدود فى ربع النهائى، وأخيرا الفوز على بتروجت فى المربع الذهبى.