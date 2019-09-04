شكرا لقرائتكم مهاجم الاتحاد السكندرى يسافر أوغندا لمواجهة كينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان مسئولو الإتحاد السكندرى قد تعاقدوا مع إيمانويل أوكوى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم هجوم الفريق وقد ظهر اللاعب بشكل جيد فى المشاركة الأولى له أمام الزمالك بالدور قبل النهائى لكأس مصر والتى خسرها زعيم الثغر بهدف مقابل للاشئ.
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