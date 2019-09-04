شكرا لقرائتكم كهربا عن امح: أطيب وأنقى خلق الله... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرمحمود عبد المنعم كهربا لاعب أفيس البرتغالي، صورة جديدة له مع أمح، أحد المشجعين ذوى الاحتياجات الخاصة، مجددا إعلان صداقته الحميمة لهذا المشجع الأهلاوى.

وكتب كهربا صورة له مع أمح الدولي عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، معلقًا عليها: "أطيب وأنقى خلق الله".

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امح مع كهربا