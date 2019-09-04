شكرا لقرائتكم الخطيب يحضر مران الأهلى على ملعب التتش بالجزيرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حضر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلى، مران الفريق الأول لكرة القدم، المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك لتدعيم الفريق قبل مواجهة بطل غينيا المرتقبة، فى الوقت الذي عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، جلسة مع جهازه المعاون على هامش المران، بينما أدى اللاعبون جانباً من التدريبات البدنية قبل خوض تدريبات الكرة .

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 من سبتمبر الجاري في غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.