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سموحة يفسخ التعاقد مع رمزى خالد...

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جدة - عمرو شويل قام مسئولو سموحه برئاسة فرج عامر بفسخ عقد رمزى خالد الظهير الأيمن للفريق بعد شهر من التعاقد بناء على رؤية فنية من حسام حسن المدير الفنى للفريق .

 

كان سموحه قد تعاقد مع رمزى خالد خلال الميريكاتو الصيفى الحالى قادما من وادى دجلة فى صفقة انتقال حر ، إلا أنه لم ينل رضا المدير الفنى ليقرر فسخ التعاقد ورحيله عن صفوف الفريق السكندرى .

 

كان سموحه قد تعاقد مع عدد من اللاعبين على رأسهم ناصر ماهر صانع ألعاب الأهلى وعمر صلاح حارس مرمى الزمالك والهانى سليمان حارس مرمى الإتحاد السكندرى ومحمد الترهونى المدافع الليبى وإسلام الفار صانع ألعاب النجوم .

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