شكرا لقرائتكم شوقي غريب يرفض ضم عناصر جديدة للمنتخب الأولمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحفظ شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي على ضم لاعبين جدد خلال المعسكر الحالي استعدادًا لوديتي السعودية المقرر لهما يومى 7 و 10 سبتمبر الجاري باستاد السويس و بتروسبورت .

منتخب مصر الأوليمبي يستعد لخوض ودتين يومي 7 و 10 سبتمبر أمام السعودية فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

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وأعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي أسماء 28 لاعبا هم رباعي حراس المرمى عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفى شوبير، وفى خط الدفاع: أسامة جلال، محمود برعي، محمد عبد السلام، محمود صابر "الجزار"، أحمد رمضان "بيكهام"، كريم العراقي، والوسط محمد صادق، أحمد أبو الفتوح، أحمد أيمن، أحمد سعيد، أكرم توفيق، إبراهيم عبد القوي، محمد غنام و إمام عاشور، ناصر ماهر، عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، أحمد حمدي، رمضان صبحي و فى الهجوم صلاح محسن، مصطفى محمد، أحمد ياسر ريان، ناصر منسي، عمر مرموش .

واستبعد الجهاز الفني الثنائى "كريم العراقي وإبراهيم عبد القوي" مؤخراً بسبب الإصابة إلى جانب رباعي الزمالك المتواجد مع الفريق للمشاركة فى نهائى كأس مصر يوم 8 سبتمبر الجاري أمام بيراميدز بناء على اتفاق بين مسئولى الزمالك و غريب.