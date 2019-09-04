شكرا لقرائتكم العمراني ينضم إلى قائمة أعضاء الشرف الذهبيين في النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انضم عبدالله العمراني إلى قائمة أعضاء الشرف الذهبيين في النصر وذلك بحسب الخبر الذي أصدره النادي مساء يوم الأربعاء.

وقال حساب النصر على "تويتر" أن العمراني الذي تولى منصب نائب رئيس النادي في عام 2016 سدد مبلغ العضوية الشرفية الذهبية والبالغ 100 ألف ريال، وثمن صفوان السويكت رئيس النادي العاصمي مبادرة الشرفي الذهبي الجديد.

وحقق النصر الفوز في مباراتيه الأوليين بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أمام ضمك والفتح، وتغلب على السد القطري بهدفين مقابل هدف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.