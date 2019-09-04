القصة الكاملة للتضحية بـ «محمد صلاح» .. حرب باردة بين الفرعون والفتى الأسمر تنتهي بانقلاب الجمهور على الملك المصري

الموجز

في لقطة غير متوقعة، انفعل السنغالي ساديو ماني عقب استبداله من قبل المدير الفني لليفربول، الألماني يورجن كلوب، خلال مباراة فريقه أمام بيرنلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

اعتقد الكثيرون من مشجعي ليفربول أن عصبية ماني الزائدة التي كشفتها عدسات الكاميرات بسبب قرار كلوب باستبداله، إلا أن الأمر ليس بهذه البساطة، فكان اعتراضه على زميله في الفريق النجم المصري محمد صلاح لعدم تمرير صلاح له الكرة في إحدى هجمات الفريق خلال المباراة، متهماً إياه بـ «الأنانية».

وبالرغم من تأكيد المدير الفني الألماني انتهاء الأزمة بين اللاعبين الإثنين، إلا أن التقارير الصحفية التي خرجت مؤخراً كشفت عن مفاجأة غير متوقعة لجماهير الكرة المصرية وليفربول، والتي ذكرت أن النادي الإنجليزي يفكر في بيع الفرعون المصري!.

لقطة المباراة

أضاع فريق ليفربول فرصة تسجيل الهدف الرابع في الدقائق الأخيرة من مباراته أمام بيرنلي، حين قرر محمد صلاح تسديد الكرة مباشرة على مرمى الخصم، بدلاً من تمريرها لساديو ماني الذي كان تمركزه الهجومي أفضل من الفرعون المصري.

مؤيد ومعارض

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالنقاش حول الخلاف بين النجم المصري وزميله السنغالي، حيث تحول اسم ماني إلى وسم تصدر قوائم المواضيع الأكثر تداولا في مصر.

وانتقدت بعض الجماهير صلاح واصفة تصرفه بالأناني، فيما دافع آخرون عن الفرعون المصري مؤكدين أن صلاح عانى من أنانية ماني خلال مباريات الفريق الموسم الماضي.

فكتب المغرد عادل فهمي:" محمد صلاح هو روح الفريق والمحرك الأساسي لعملية الهجوم وكل الهجمات التي أثمرت أهدافا كان مشاركا فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ..أما ماني فهو عنوان للأنانية والفردية وليس لديه رؤية شامله للملعب".

أما الإعلامي إبراهيم فايق فقال: "كنت قد اتهمت ماني يوما ما بالفردية.. للحق أقول.. محمد صلاح أصيب بلعنة الفردية وطمع في أكثر من فرصة كان بإمكانه أن يمنحها لزملائه فرمينيو وماني.. اللعب للفريق أفضل".

وعلّق نجم الأهلي والمنتخب السابق محمد أبوتريكة على تصرف صلاح واصفاً إياه بـ "الخطأ الفني"، مؤكداً أن مانى له الحق أن يغضب لكنه اعتبر ردة فعله مبالغا فيها.

ووافقه في ذلك عبد الله بن خزيم، الذي غرد قائلا:" للأمانة #محمد_صلاح أخطأ بعدم التمرير لماني ولكن ردة فعل الأخير مبالغ فيها خصوصا أنه الموسم الماضي فعل نفس الأمر مع صلاح الذي لم نر منه كل هذا الصياح والغضب".

وكانت صحيفة "تليجراف" البريطانية قد أشارت إلى أن أزمة ماني وصلاح بدأت من الموسم الفارط، مضيفة أن "المدرب كلوب لم ينجح في إنهاء هذه المشكلة حتى الآن".

جماهير ليفربول لها رأي آخر

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شنت جماهير ليفربول هجوماً مزدوجاً على لاعبي الفريق صلاح وماني، بسبب الأزمة الأخيرة، حيث رأوا أن مثل تلك «الأنانية» يمكنها أن تخلق مشاكل عديدة بين اللاعبين وخاصة أنهم يلعبون في مركز الهجوم، الأمر الذي من شأنه سينعكس على شكل الفريق وبالتالي يفقد أهداف ونقاط قد يحتاجها مستقبلاً في أي بطولة يشارك بها.

فقال أحد المغردون ويدعى بيكي: «صلاح كان عليه أن يمرر الكرة لماني لكن ماني فعل نفس الشيء في الماضي».

وقالت عائشة حسن: «في الموسم الماضي ماني فعل ذلك، هل صلاح ظهر متوترًا وكان رد فعله مثل ماني اليوم، إنه أمر طبيعي أن يكون المهاجم أنانيًا، في النهاية الفريق فاز بثلاثية».

صلاح يذيق ماني من نفس الكأس

يرى البعض أن محمد صلاح له الحرية في التصرف بتلك الأنانية مع ماني، وهو الأمر الذي عانى منه الفرعون مع المهاجم السنغالي خلال مباريات الفريق الموسم الماضي.

واتهم الكثيرون ماني بتعمد عدم تمرير الكرة لمحمد صلاح في العديد من المناسبات لكونه يسعى إلى تحقيق لقب الهداف على حساب الفرعون، وهو اللقب الذي فاز به صلاح الموسم قبل الماضي.

ليس لقب الهداف فقط، يرى البعض أن محمد صلاح نجح في تسليط الأضواء عليه بشكل كبير في أول موسم له مع "الريدز"، حيث برز إسمه بشكل كبير ونجح في قيادة الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا والمنافسة بشراسة على لقب "البريميرليج"، بالإضافة إلى تحقيق لقب هداف البطولة الانجليزية.

ماذا جرى في غرفة غرفة الملابس؟

كشف قائد ليفربول “جوردان هندرسون” أن غضب ساديو ماني سرعان ما تلاشى بعد دخول غرفة خلع الملابس، ونُسي من الجميع سريعًا.

وقال هندرسون في حديث نشرته صحيفة ديلي ميرور: “كنت أجلس على دكة البدلاء، لم أفهم في البداية ما حدث، لكن عندما دخل غرفة خلع الملابس كان يضحك ويمزح، والشيء الأكثر أهمية هو أننا حصلنا على الثلاث نقاط، وساديو يعي هذا الأمر جيدًا”.

وأكد الصحفي الإنجليزي الشهير “جيمس بيرس” نفس المعلومات، بقوله “ساديو ماني ومحمد صلاح حسموا نزاعهما فور وصولهما إلى غرفة خلع الملابس، تحدثا معًا بشكل طبيعي، ووصف ماني الحادثة بشيء من حرارة اللحظة”.

رحيل صلاح

قالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن الفريق الإنجليزي يستعد لاتخاذ الخطوة نفسها، إذ يدرس فكرة بيع نجمه المصري محمد صلاح خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أنه "في حال تمت الموافقة على مقترح بيع صلاح، فإن قيمة بيعه الضخمة ستمكن ليفربول من شراء نجمين آخرين على الأقل من ثلاثة، بين كيليان مبابي، لاعب باريس سان جرمان، وجودان سانشو جناح بروسيا دورتموند، وكاي هافرتز لاعب باير ليفركوزن".

وأشارت إلى أن الوقت الحالي قد يكون مناسبا جدا لبيع النجم المصري مقابل شراء لاعبين أو ثلاثة من النجوم الشابة الساطعة في أوروبا.