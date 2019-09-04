شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق سري جديد بين نيمار وبرشلونة والان مع التفاصيل

كشفت تقارير صحفية، أن البرازيلي نيمار دا سليفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، توصل لاتفاق سري مع نادي برشلونة الاسباني. وأوضحت التقارير أن برشلونة اتفق مع اللاعب لتقديم عرض جديد، في يناير القادم لضم اللاعب لصفوف الفريق. وكان اللاعب أبدى رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان الفرنسي، والانضمام لبرشلونة الا أن الفريقين لم يتوصلا للاتفاق المادي.

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