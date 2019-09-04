اخبار الرياضه

لابورت يخضع لجراحة ناجحة في ركبته

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انت الان تتابع لابورت يخضع لجراحة ناجحة في ركبته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الفرنسي ايمريك لابورت قلب دفاع مانشستر سيتي

خضع الفرنسي ايمريك لابورت قلب دفاع مانشستر سيتي بطل انكلترا "لجراحة ناجحة" في ركبته اليمنى المصابة ضد برايتون السبت الماضي، بحسب ما أعلن فريقه الاربعاء دون أن يوضح مدة غيابه.

واشار النادي الازرق "خضع ايمريك لابورت لجراحة في ركبته المتضررة في الغضروف والمفصل الجانبي خلال الفوز السبت على برايتون".

وأجرى الجراحة الطبيب الشهير رامون كوغات في ويتوقع ان تبعده عدة اشهر عن الملاعب.

Advertisements

وكان لابورت في طريقه للانطلاق في مشواره الدولي مع منتخب فرنسا هذا الاسبوع، بعد موسم جيد احرز خلاله لقب البريمرليغ تحت اشراف المدرب الاسباني بيب غوارديولا.

وبحال تأخرت عودته الى الملاعب، سيعاني دفاع سيتي الذي افتقد البلجيكي فنسان كومباني الراحل الى اندرلخت البلجيكي. واضطر لاعب الوسط البرازيلي فرناندينيو لتعويض خروجه ضد برايتون في ظل اصابة قلب الدفاع الاخر جون ستونز.

وقال لابورت (25 عاما) في حسابه على انستاغرام "بعد جراحتي الناجحة يوم امس اشكر الجميع على رسائل الدعم في الايام القليلة الماضية... انا حزين لعدم قدرتي على الانضمام الى الزرق وتحقيق حلمي".

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لابورت يخضع لجراحة ناجحة في ركبته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا