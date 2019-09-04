الاتحاد الاسيوي يشيد بمنافسة نجوم الهلال وأهلي جدة

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019
أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بتألق البرازيلي جوليانو دي باولو، نجم خط وسط نادي النصر، والفرنسي بافيتمبي جوميز، مهاجم الهلال، في النسخة الحالية من دوري الأبطال.
وتأهل ناديا الهلال والنصر، إلى دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، حيث يصطدم الزعيم بالاتحاد، بينما يواجه العالمي، فريق السد القطري.
وقال الاتحاد الآسيوي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن نجمي النصر والهلال، يتنافسان على لقب الهداف مع البرازيلي هالك، مهاجم شنجهاي، وشنزو كوروكي، مهاجم أوراوا ريد.
وسجل جوليانو، 8 أهداف في البطولة الآسيوية، بفارق هدف عن جوميز صاحب السبعة أهداف، بينما سجل هالك ستة أهداف، وشينزو كوركي نفس العدد.
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