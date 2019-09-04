نجم بروسيا يتمنى عدم عودة ميسي قبل موقعة الأبطال

الأربعاء 4 سبتمبر 2019

كد باكو ألكاسير، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، أن الغياب المحتمل للأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، عن مباراة الفريقين المرتقبة، سيصب في صالح أسود الفيستيفال. ومن المقرر، أن يلتقي الفريقان يوم 17 سبتمبر / أيلول الجاري، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، معقل دورتموند، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا. وخلال مقابلة مع صحيفة "سبورت" الكتالونية، سُئل المهاجم الإسباني عن رأيه في الغياب المحتمل للبرغوث عن مباراة الفريقين المقبلة، فأجاب "سيكون من الأفضل بالنسبة لنا عدم مشاركة ميسي، كما هو الحال مع فالنسيا الذي سيواجه البارسا قبلها في الليجا". وأردف "من الواضح أن ليو يمنح الفريق شيئًا لا يمكن لأحد غيره إضافته"، ليضيف مازحًا: "بإمكانه الانتظار لأطول فترة ممكن قبل العودة". وأكد الدولي الإسباني أن مواجهة فريقه السابق ستزيد حماسه ورغبته في الظهور بأفضل مستوى، لا سيما عند لقاء زملائه وأصدقائه القدامى في برشلونة. وتطرق ألكاسير للحديث عن زميله الإنجليزي جادون سانشو، صاحب الـ19 عامًا، مؤكدًا امتلاكه قدرات فنية متكاملة، تجعله مؤهلًا كي يصبح لاعبًا كبيرًا ومن بين الأفضل في العالم، حال استمرار تطوره. وبسؤاله عن رأيه في فشل عودة نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى النادي الكتالوني، قال ألكاسير: "لست هناك، لكن من النادر بالنسبة للاعبين البقاء مع فريق واحد لسنوات طويلة، فالمعتاد هو التنقل بشكل دائم". واختتم: "ما يمكنني قوله عن نيمار، إنه لاعب رائع، ولقد أمضيت عامًا إلى جواره، وكانت تربطني به علاقة جيدة، لذا أتمنى له الأفضل دومًا".

