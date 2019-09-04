شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يخطف حارس الزمالك لمدة 4 سنوات مجانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاقد مسئولو النادى الإسماعيلى، بشكل رسمي مع محمود عبد المنصف حارس مرمى فريق ناشئين بنادي الزمالك، لمدة 4 سنوات مقبلة. ووضع مجلس الإسماعيلي، خطة لتدعيم صفوف الفريق الكروي قبل بداية الموسم الجديد. Advertisements وقام محمود عبد المنصف بتوقيع عقود انضمامه لصفوف الإسماعيلي بالمجان بعد عدم قيده فى قائمة الزمالك للموسم الجديد فى الجلسة التى عقدها مع محمد خلف مدير لجنة التعاقدات بقلعة الدراويش، وسيد مرعى وميدو حزين وكلاء اللاعب. وكان "الخليج 365" أكد أمس الثلاثاء، على توصل مسئولى الإسماعيلى لاتفاق نهائى مع اللاعب للانضمام لصفوف الدراويش، قبل التوقيع رسميًا على العقود

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