شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يخطف حارس الزمالك لمدة 4 سنوات مجانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووضع مجلس الإسماعيلي، خطة لتدعيم صفوف الفريق الكروي قبل بداية الموسم الجديد.
وقام محمود عبد المنصف بتوقيع عقود انضمامه لصفوف الإسماعيلي بالمجان بعد عدم قيده فى قائمة الزمالك للموسم الجديد فى الجلسة التى عقدها مع محمد خلف مدير لجنة التعاقدات بقلعة الدراويش، وسيد مرعى وميدو حزين وكلاء اللاعب.
وكان "الخليج 365" أكد أمس الثلاثاء، على توصل مسئولى الإسماعيلى لاتفاق نهائى مع اللاعب للانضمام لصفوف الدراويش، قبل التوقيع رسميًا على العقود
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