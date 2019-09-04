عماد النحاس يبحث عن مهاجم سوبر لتعويض هداف الدورى...

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جدة - عمرو شويل يبحث عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب، عن مهاجم لتدعيم صفوف الفريق قبل غلق باب القيد الصيفى، المقرر له فى السادس عشر من سبتمبر الجارى
ويسعى عماد النحاس إلى التعاقد مع مهاجم سوبر لتدعيم منطقة المهاجم بعد رحيل أحمد على لبيراميدز وعدم وجود المهاجم الهداف باستثناء التونسى سيف الجزيرى وعدم اكتمال شفاء طاهر محمد طاهر.
ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون، الودية الثالثة والأخيرة، اليوم الأربعاء، مع نظيره لوكوموتيف زغرب الكرواتى، بالمعسكر الخارجى بكرواتيا قبل العودة للقاهرة.
وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، فوزا كبيرا على أرجيتزا السلوفينى بأربعة أهداف دون رد، أحرزها محمد سالم هدفين، وهدف لكل من عبد الرحمن خالد جبنة ومحمد مجلى فى الودية الثانية للفريق خلال المعسكر.
وخاض الذئاب الودية الأولى فى المعسكر السبت الماضى أمام القادسية الكويتى وانتهت بالتعادل السلبى، والتى شهدت مشاركة طاهر محمد طاهر قبل عودته للقاهرة للانتظام فى معسكر المنتخب الأولمبى.
ومن المنتظر أن يحضر السفير المصرى، فى كرواتيا لقاء اليوم مع لوكوموتيف زغرب الكرواتى، خاصة مع تواصله المستمر مع المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة نادى المقاولون والمشرف العام على الكرة ورئيس بعثة الذئاب للاطمئنان عليهم.
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