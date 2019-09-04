صبرى رحيل يدخل اهتمامات الإسماعيلى...

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جدة - عمرو شويل يسعى مسئولو الإسماعيلى للتعاقد مع صبرى رحيل لاعب الاتحاد السكندرى فى ظل الحاجة الملحة للدراويش، بالتعاقد مع ظهير أيسر بعد رحيل طارق طه إلى بيراميدز وفشل الإدارة الصفراء فى التعاقد مع بهاء مجدى ظهير الزمالك، الذى أتم انتقاله للمصرى البورسعيدى.
ودخل الإسماعيلى فى مفاوضات جادة مع نظرائهم بنادى الإتحاد السكندرى لمعرفة طلباتهم المادية نظير الاستغناء عن الظهير الأيسر.
وكان طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى أبدى موافقته على رحيل اللاعب لعدم الحاجة إليه، نظرا لاعتماد المدير الفنى لزعيم الثغر على السيد سالم كظهير أساسى ورغبة صبرى رحيل فى المشاركة بشكل أساسى، بالإضافة لقيمة عقده العالية داخل صفوف الاتحاد وهو ما جعل محمد مصيلحى رئيس النادى الأخضر يوافق على رحيله.
ويأمل مسئولو الإسماعيلى خلال الساعات القليلة المقبلة، فى التعاقد مع اللاعب قبل غلق فترة القيد الثانية المقرر لها السادس عشر من سبتمبر الجارى لتدعيم مركز الظهير الأيسر للدراويش خاصة بعد طلب الصربى ميودراج ضرورة سرعة إنهاء هذا الملف حتى ينخرط مع اللاعبين فى التدريبات خاصة وأن الفريق مقبل على المشاركة فى البطولة العربية، بالإضافة للاستعداد للدورى الممتاز.
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