شكرا لقرائتكم قائد المقاصة يتلقى التعليمات الجديدة للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمع الجهاز الفنى لمصر المقاصة، مع هانى سعيد، قائد الفريق فى الموسم المقبل، لإطلاعه على التعليمات الخاصة له مع الفريق الفيومى فى الموسم المقبل.

وكان الجهاز الفنى للمقاصة، أعلن تمسكه ببقاء هانى سعيد مع الفريق فى الموسم المقبل بالرغم من وصوله لسن 39 عاما، وطالبوا مجلس الإدارة بالتجديد لمدة موسم وهو ما وافق عليه اللاعب.

جدير بالذكر أن هانى سعيد صاحب تاريخ حافل مع الساحرة المستديرة منذ خروجه من قطاع الناشئين بالأهلى واحترافه بنادى بارما الإيطالى، والعودة من جديد للمشاركة بالدورى المصرى مع العديد من الأندية مثل الزمالك والإتحاد والإسماعيلى واختتم مشواره باللعب للمقاصة 5 مواسم متتالية.