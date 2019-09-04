شكرا لقرائتكم إعارة الظهير الأيسر للدراويش للأوليمبى السكندرى موسم واحد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعار النادى الاسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان علاء عبد العظيم الظهير الأيسر للدراويش لصفوف النادى الأوليمبى السكندرى لمدة موسماً واحدا على سبيل الإعارة.

ويعتبر علاء عبد العظيم من ناشئى المنصورة وتم تصعيده للفريق الأول منذ خمسة مواسم قبل الانتقال الرسمى لقلعة الدراويش مقابل 800 ألف جنيه حصل عليها نادى المنصورة فى مايو 2018 .

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وضم الإسماعيلي معكل من بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودي وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطي دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى من سموحة فضلا عن التعاقد مع العراقي همام طارق وخليل حجي نيمار فى صفقة انتقال حر ومحمد حمدى زكى من سموحة وإبراهيم أبو اليزيد من الداخلية ومحمد سيد مخلوف لاعب وسط الدخلية والمعار من نادى الزمالك بالإضافة للتعاقد مع محمد أحمد كماتشو مدافع وظهير أيمن الزمالك السابق وتمديد تعاقد الثلاثى عبد الرحمن مجدى لاعب الفريق و محمد فوزى ومحمد مجدى حارسا الفريق لمدة 5 مواسم .

فيما رحل عن الدورايش كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولي للأهلي وابراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربي وطارق طه لبيراميدز وشكرى نجيب للمقاولون العرب