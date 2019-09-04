نهائي كاس مصر 2019 .. الزمالك يخاطب ستاد الإسكندرية بسبب بيراميدز...

تلقى شريف سعد مدير استاد الإسكندرية، خطاباً رسمياً من مسئولو نادى الزمالك، يطالب بالموافقة على السماح لفريق الزمالك التدريب على استاد الإسكندرية فى الثامنة مساء السبت المقبل استعداداً لنهائى كأس مصر أمام فريق بيراميدز .

وأكد شريف سعد مدير استاد الإسكندرية، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من الشركة الراعية يفيد بإقامة مباراة النهائى على استاد الإسكندرية، ويتبقى الموافقة الأمنية لتحديد عدد الجماهير التى ستحضر اللقاء، وذلك فى تصريحات سابقة .

المشوار إلى نهائي كاس مصر 2019

نهائي كاس مصر 2019 ، حيث تأهل الزمالك إلى النهائى بعد فوزه على فريق مركز شباب منيه سمنود بهدف دون رد، فى إطار منافسات دور الـ32 من المسابقة، ثم تخطى عقبة الإنتاج الحربى والفوز عليه بهدفين دون رد فى دور الـ16، وبعدها الفوز على مصر للمقاصة بهدف دون رد، أحرز عبد الله جمعة، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد برج العرب، ضمن منافسات دور ربع النهائى من البطولة المحلية، وأخيرا الفوز على الاتحاد فى نصف النهائى.

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