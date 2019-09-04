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شكرا لقرائتكم نهائي كاس مصر 2019 .. الزمالك يخاطب ستاد الإسكندرية بسبب بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نهائي كاس مصر 2019 بين الزمالك وبيراميدز
تلقى شريف سعد مدير استاد الإسكندرية، خطاباً رسمياً من مسئولو نادى الزمالك، يطالب بالموافقة على السماح لفريق الزمالك التدريب على استاد الإسكندرية فى الثامنة مساء السبت المقبل استعداداً لنهائى كأس مصر أمام فريق بيراميدز .
نهائي كاس مصر 2019وأكد شريف سعد مدير استاد الإسكندرية، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من الشركة الراعية يفيد بإقامة مباراة النهائى على استاد الإسكندرية، ويتبقى الموافقة الأمنية لتحديد عدد الجماهير التى ستحضر اللقاء، وذلك فى تصريحات سابقة .
المشوار إلى نهائي كاس مصر 2019
نهائي كاس مصر 2019 ، حيث تأهل الزمالك إلى النهائى بعد فوزه على فريق مركز شباب منيه سمنود بهدف دون رد، فى إطار منافسات دور الـ32 من المسابقة، ثم تخطى عقبة الإنتاج الحربى والفوز عليه بهدفين دون رد فى دور الـ16، وبعدها الفوز على مصر للمقاصة بهدف دون رد، أحرز عبد الله جمعة، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد برج العرب، ضمن منافسات دور ربع النهائى من البطولة المحلية، وأخيرا الفوز على الاتحاد فى نصف النهائى.
نهائي كاس مصر 2019 حيث وصل بيراميدز إلى نهائى الكأس بعد الفوز على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى دور الـ 32، ثم حقق المفاجأة بعد الفوز على الأهلى بهدف نظيف فى دور الـ 16، ثم الفوز بثنائية نظيفة على حرس الحدود فى ربع النهائى، وأخيرا الفوز على بتروجت فى المربع الذهبى.
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