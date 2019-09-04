شكرا لقرائتكم اخبار الاهلى اليوم الاربعاء 4-9-2019 عن ضم صفقة جديدة وأولى طلبات فايلر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اخبار الاهلى اليوم الاربعاء عن مواصلة الفريق الاستعداد لمواجهة نادى كانو سبورت بطل غينيا، المقرر إقامتها يوم 14 من سبتمبر الجارى، والتى تأتى فى ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا.

اخبار الاهلى اليوم .. صفقة جديدة من تونس





اخبار الاهلى اليوم عن ضم اللاعب التونسى الصاعد وهداف فريق الشباب بالنجم الساحلى التونسى قُصى رجب مجانا، حسب ما جاء فى صفحة "Africans Got Football AGF" عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وحال ضم قُصى رجب للأهلى سيكون النادى مُطالبا بالاستغناء عن أحد لاعبيه الأجانب على سبيل الإعارة أو الرحيل النهائى، كما يحق للأهلى إعارة قُصى رجب، حيث تمنح لوائح اتحاد الكرة النادى حق إعارة اثنين من لاعبيه الأجانب.

اخبار الاهلى اليوم عن تقارير كانو سبورت

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اخبار الاهلى اليوم عن تقديم سامى قمصان المدرب المساعد 3 تقارير لفايلر المدير الفنى الجديد للفريق عن نادى كانو سبورت، كما قدم قمصان تقريرًا للخواجة عن اللاعبين يتضمن أسمائهم وأرقام قمصانهم ومراكزهم فى الملعب، بالإضافة لتقرير عن اللاعبين الأساسيين فى الفترات الأخيرة والمصابين والصفقات الجديدة.

اخبار الاهلى اليوم الاربعاء عن أولى طلبات فايلر





اخبار الاهلى اليوم الاربعاء عن أولى طلبات السويسر رينيه فايلر من مسئولى الأهلى وهو توفير ملعب بديل مع استاد التتش بالجزيرة، كما طلب أيضا خوض مباراة ودية مع أحد الأندية للتعرف على اللاعبين بصورة أفضل من التدريبات.