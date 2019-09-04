شكرا لقرائتكم رئيس المقاولون العرب يطمئن على بعثة ذئاب الجبل بكرواتيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، بالتواصل مع المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي، والمشرف العام علي الكرة، وعماد النحاس المدير الفني للفريق الاول بالنادي عبر الهاتف للاطمئنان علي بعثة الفريق الكروي خلال المعسكر الحالي بكرواتيا.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون، الودية الثالثة والأخيرة، اليوم الاربعاء، مع نظيره لوكوموتيف زغرب الكرواتي، بالمعسكر الخارجي بكرواتيا قبل العودة للقاهرة.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، فوزا كبيرا على أرجيتزا السلوفيني بأربعة أهداف دون رد، أحرزها محمد سالم هدفين، وهدف لكل من عبد الرحمن خالد جبنة ومحمد مجلي في الودية الثانية للفريق خلال المعسكر.

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وخاض الذئاب الودية الأولى في المعسكر السبت الماضي أمام القادسية الكويتي وانتهت بالتعادل السلبي، والتي شهدت مشاركة طاهر محمد طاهر قبل عودته للقاهرة للانتظام في معسكر المنتخب الأوليمبي.

ومن المنتظر أن يحضر السفير المصري، في كرواتيا لقاء اليوم مع لوكوموتيف زغرب الكرواتي ، خاصة مع تواصله المستمر مع المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون والمشرف العام على الكرة ورئيس بعثة الذئاب للاطمئنان عليهم.