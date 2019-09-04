شكرا لقرائتكم رئيس المقاولون العرب يطمئن على بعثة ذئاب الجبل بكرواتيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون، الودية الثالثة والأخيرة، اليوم الاربعاء، مع نظيره لوكوموتيف زغرب الكرواتي، بالمعسكر الخارجي بكرواتيا قبل العودة للقاهرة.
وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، فوزا كبيرا على أرجيتزا السلوفيني بأربعة أهداف دون رد، أحرزها محمد سالم هدفين، وهدف لكل من عبد الرحمن خالد جبنة ومحمد مجلي في الودية الثانية للفريق خلال المعسكر.
وخاض الذئاب الودية الأولى في المعسكر السبت الماضي أمام القادسية الكويتي وانتهت بالتعادل السلبي، والتي شهدت مشاركة طاهر محمد طاهر قبل عودته للقاهرة للانتظام في معسكر المنتخب الأوليمبي.
ومن المنتظر أن يحضر السفير المصري، في كرواتيا لقاء اليوم مع لوكوموتيف زغرب الكرواتي ، خاصة مع تواصله المستمر مع المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون والمشرف العام على الكرة ورئيس بعثة الذئاب للاطمئنان عليهم.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المقاولون العرب يطمئن على بعثة ذئاب الجبل بكرواتيا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.