شكرا لقرائتكم اخبار الزمالك اليوم الأربعاء 4-9-2019 .. مكافآت تحفيزية للفوز بالكأس وحكم موريتاني لمباراة بطل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اخبار الزمالك اليوم الأربعاء 4-9-2019..مكافات قبل الكأس

اخبار الزمالك اليوم الأربعاء 4-9-2019..أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضي منصور، قرارا بصرف مكافآت خاصة للاعبي الفريق الكروى حال التتويج بلقب كأس مصر للموسم الحالي.

ويلتقي الزمالك نظيره بيراميدز الأحد المقبل، فى نهائي كأس مصر، ولم يحسم بشكل نهائي ملعب المباراة حيث ستقام فى القاهرة أو الإسكندرية.

اخبار الزمالك اليوم الأربعاء 4-9-2019 ..مكافآت استثنائية

اخبار الزمالك اليوم الأربعاء 4-9-2019..وأخطر مرتضي منصور، لاعبي الزمالك، باتخاذ مجلس الإدارة قرارا خاصا بصرف مكافآت استثنائية للاعبين من أجل تحقيق الفوز بلقب كأس مصر وتخطي عقبة بيراميدز فى المباراة النهائية.

اخبار الزمالك اليوم الأربعاء 4-9-2019 .. ميتشو يحذر عواد من لاعبى بيراميدز

اخبار الزمالك اليوم الأربعاء 4-9-2019..قرر الصربى ميتشو تثبيت محمد عواد حارس مرمى الزمالك، فى حراسة عرين فريقه فى المباراة المقبلة أمام بيراميدز، بنهائى مسابقة كأس مصر.

ومنح المدير الفنى الصربي بعض التعليمات الخاصة، والتحذيرات لعواد وأبو جبل، للحرص من السرعات والمهارات الخاصة التى يتميزون بها بعض لاعبو بيراميدز والتى قد تتسبب فى تمثيل خطورة على مرمى الفريق الأبيض.

اخبار الزمالك اليوم الأربعاء 4-9-2019 ..عواد أساسي فى مرمى الأبيض

وطلب ميتشو من حراس مرمى الزمالك، عدم التهاون طوال شوطى المباراة، مع ضرورة استمرار التنبيه على المدافعين بالتمركز الجيد، خاصة أن حارس المرمى دائمًا يكون أكثر اللاعبين كاشفًا للملعب.

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اخبار الزمالك اليوم الأربعاء 4-9-2019.. وفاة جدة مصطفى محمد

اخبار الزمالك اليوم الأربعاء 4-9-2019..فارقت اليوم الأربعاء، جدة مصطفى محمد مهاجم الزمالك، الحياة، حيث كتب اللاعب عبر استورى الانستجرام الخاص به: جدتى رحمك الله وأسكنك فسيح جناته".

اخبار الزمالك اليوم الأربعاء 4-9-2019..رباعى الزمالك غياب عن الاولمبي

اخبار الزمالك اليوم الأربعاء 4-9-2019..وسمح شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، لمصطفى محمد وإمام عاشور ومحمد عبد السلام ومحمد صبحى رباعى الزمالك، بعدم تواجدهم فى الودية الأولى للمنتخب الأوليمبى أمام السعودية، من أجل تواجدهم مع الزمالك فى نهائى الكأس، نظرًا لكونهم من العناصر الهامة للفريق الأبيض، وقد يحتاج لخدماتهم.

اخبار الزمالك اليوم الأربعاء 4-9-2019.. طاقم تحكيم موريتاني لمباراة جينيراسيون فوت السنغالى

اخبار الزمالك اليوم الأربعاء 4-9-2019..عين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم طاقم تحكيم موريتاني لإدارة مباراة الذهاب بين الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى المقرر اقامتها يوم 14 سبتمبر الجاري بالسنغال.

ويدير اللقاء طاقم مكون من دحان بيده حكما للساحة ويعاونه كل من حمدين ديبا مساعد أول و الشيخ مامادو مساعد ثاني و لمغفيري بوشعيب حكم رابع.

يذكر أن لقاء العودة سيقام في مصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من الشهر الجاري.