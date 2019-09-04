شكرا لقرائتكم نهائي كاس مصر 2019 .. ماذا قدم الأباتشي قبل مباراة الزمالك وبيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتأهب نادى الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز فى نهائى كأس مصر يوم الأحد المقبل، فى مباراة قوية نظرا لتقارب المستوي بين الناديين لإمتلاك العديد من اللاعبين المميزين، على رأسهم الفهد الأسمر محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب القلعة البيضاء وقائد الفريق.



ماذا قدم شيكابالا قبل مباراة الزمالك وبيراميدز وقبل إقامة مباراة الزمالك وبيراميدز، لعب الفهد الأسمر شيكابالا، مع القلعة البيضاء 4 مباريات بمعدل 279 دقيقة نجح خلالها فى تسجيل هدفين وصناعة ثلاثة أخرى لزملاؤه بمعدل هدف كل 56 دقيقة ليؤكد أنه الورقة الرابحة للفارس الابيض منذ عودته لميت عقبة . وقبل إقامة مباراة الزمالك وبيراميدز، لعب الفهد الأسمر شيكابالا، مع القلعة البيضاء 4 مباريات بمعدل 279 دقيقة نجح خلالها فى تسجيل هدفين وصناعة ثلاثة أخرى لزملاؤه بمعدل هدف كل 56 دقيقة ليؤكد أنه الورقة الرابحة للفارس الابيض منذ عودته لميت عقبة .



الزمالك وبيراميدز فى نهائي كاس مصر 2019 وقبل إقامة نهائي كاس مصر 2019 نجح نادى الزمالك فى التأهل رسميًا للمباراة النهائية بعدما تغلب على نظيره الاتحاد السكندرى بهدف نظيف لمصطفى محمد فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، ضمن منافسات الدور نصف النهائى للبطولة المحلية ، كان الوقت الأصلى من عمر اللقاء قد انتهى بالتعادل السلبى ليحتكم الفريقان لأشواط إضافية لتحديد المتأهل إلى النهائى ونجح مصطفى محمد فى خطف هدف الفوز للزمالك فى الدقيقة 99.

بينما لحق بيراميدز بالزمالك فى نهائي كاس مصر 2019 بعد فوزه على بتروجت بهدفين نظيفين، على ملعب بتروسبورت في الدور نصف النهائي، وحسم بيراميدز نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله الهدفين حيث منحه البوركينابي إيريك تراوري التقدم في الدقيقة 16، قبل أن يعزز إبراهيم حسن النتيجة بتسديدة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة 44.