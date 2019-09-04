شكرا لقرائتكم لأول مرة .. شاهد كهربا بقميص الأهلى فى مرحلة الناشئين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي من الانتقال إلى النادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وينشر "الخليج 365" صورة لكهربا حينما كان ناشئا فى صفوف النادى الأهلى قبل 10 سنوات، حيث رحل عن الفريق الأحمر خلال مرحلة الشباب، وخاض العديد من التجارب مع أندية أخرى بدأت بالانتقال إلى إنبى ثم الاحتراف فى سويسرا والعودة مجدداً إلى الفريق البترولى ثم الانتقال إلى الزمالك.





كهربا فى صفوف ناشئ الاهلي



كان كهربا بدأ مسيرته الكروية مع الأهلي كلاعب في فريق الشباب، وأحرز 36 هدفا في 20 مباراة مع فريقه في سن 15 سنة ، وشكل ثنائى هجومي ناجح مع محمود تريزيجيه.

جاءت تسمية كهربا بهذا الاسم إلى مدرب الشباب فى الأهلى حينها بدر رجب ، وذلك نظرا لطاقته وسرعته الفائقة.

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كهربا



وظهر كهربا لأول مرة في الدوري المصري الممتاز في 18 ديسمبر 2011 في مباراة ضد وادي دجلة، وأحرز أول هدف في الموسم التالي خلال المباراة ضد تليفونات بني سويف بعد نزوله كبديل، وبعدها احترف كهربا فى سويسرا ثم عاد إلى إنبى قبل أن ينتقل لزمالك ومنه إلى الدورى السعودى فى اتحاد جدة تحديدا ثم العودة إلى الأبيض مؤخرا ثم الهروب مؤخرا والتعاقد مع نادى الفيس البرتغالى.

وبات كهربا قريبا جداً من العودة إلى الأهلى "بيته القديم"، وذلك بعد التصريحات التى اطلقها مساء أمس،مؤكداً أنه سيُحدد مستقبله الكروي خلال الفترة المقبلة ،وأن هناك شرط جزائي ضعيف في عقده مع النادي البرتغالي حتى يرحل للنادي الذى يختاره في يناير المقبل دون مشاكل أو ضغوط.





​كهربا



وغازل كهربا ، جمهور الأهلي ، قائلاً: جمهور الأهلى على رأسي وبحبهم، لم ألعب معهم ولا سجلت أهداف معهم، ولكن بشكرهم على الدعم، وأنهم واقفين فى ضهرى والخير جاي".

كما شبه كهربا جمهور الأهلى بـ"عضلاته" خاصة بعد دعمه والوقوف بجانبه فى أزمته الأخيرة مع مشجع زملكاوى على موقع "فيس بوك".

يذكر أن الأزمة بين كهربا الزمالك وصلت لذروتها بعد حرب التصريحات الأخيرة بين الطرفين، خصوصا بعد أن خرج اللاعب وأكد أن سبب رحيله عن القلعة البيضاء بسبب تأخر صرف مستحقاته، في حين قال مرتضي منصور رئيس النادى إن كهربا مثل الابن العاق الذى لا يعترف بفضل الزمالك عليه فى زيادة نجوميته بعد أن فشل فى الاحتراف الخارجى.